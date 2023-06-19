На півночі Криму було чути вибухи та стрілянину, повідомляють про рух вертольотів

У Красноперекопську сьогодні вночі, 19 червня, було чути кілька гучних вибухів. Згодом були помічені вертольоти, та лунав звук стрілянини з кулеметів.

Крім Красноперекопська, постріли було чути в Ішуні та Танковому, точне місце стрілянини поки не встановлено. Очевидці зазначають, що гелікоптер близько 15 хвилин кружляв над Красноперекопськом у районі Північно-Кримського каналу, потім полетів у напрямку Роздольного.

Війська РФ перетворили Крим на військову базу

З перших днів окупації росіяни перетворили Крим на свою військову базу. Але останнім часом на півострові почастішали випадки стрілянини, або вибухів. Так звана окупаційна "влада" півострова звинувачує Україну в атаках дронів і повідомляє про нібито "успішну" роботу ППО.

Так, 11 червня через вибух у Криму було пошкоджено ділянку залізничного полотна. Двома днями пізніше у Кіровському районі півострова було чути гучний вибух. А в травні на аеродромі в Криму було пошкоджено військовий вертоліт окупантів.

Крім того, загарбники активно готуються до оборони півострова. Вони риють окопи вздовж пляжів і ставлять бетонні "зуби дракона", побоюючись прориву ЗСУ.