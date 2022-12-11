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На півночі Косова пролунали вибухи та стрілянина

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Неділя 11 грудня 2022 00:45
На півночі Косова пролунали вибухи та стрілянина Фото: на півночі Косова чергова ескалація (alo.rs)
Автор: Володимир Костирін

На півночі Косова на тлі ескалації пролунало два вибухи у Звечані, розташованому за кілька кілометрів від міста Косовська-Митровиця, після чого вже в іншому районі - біля перекритого КПП "Ярине" - лунали звуки стрілянини.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на сербський телеканал В92.

Зазначається, що ввечері 10 грудня стрілянину було чути біля КПП "Ярине" в районі Зубін Потік, у селі Стуоче - теж на півночі частково визнаної держави - і тривала близько п'ятнадцяти хвилин.

Про два вибухи у н.п. Звечан повідомляв кореспондент "Вечерње новости", перебуваючи на місці.

Правоохоронці перекрили дорогу у двох місцях на шляху до адміністративного перехрестя Ярине. Також поліція блокувала в'їзд із Сербії через КПП "Брняк", що знаходяться у північній частині Косова. Правоохоронці стверджують, що такий крок було вжити в рамках заходів безпеки.

У поліції також заявили, що потрапили під обстріл у кількох місцях недалеко від озера на кордоні із Сербією, на дорозі Дзінг у напрямку прикордонного пункту "Брняк". Зазначається, що підрозділи правоохоронців обстріляли "особи певних злочинних угруповань, які перекрили кілька доріг на півночі країни".

"Підрозділи поліції в порядку самооборони були змушені відповісти вогнепальною зброєю злочинцям, які були відкинуті та втекли у невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Про поранених або травмованих в результаті стрілянини офіційних даних немає.

Нагадаємо, 10 грудня на півночі Косова розпочалася чергова ескалація за участю сербів. Причиною цього стало затримання екс-співробітника косовської поліції сербського походження Деяна Пантіча.

Пізніше влада частково визнаної держави закрила кілька КПП на кордоні з Сербією і перенесла місцеві вибори.

Додамо, що президент Сербії Олександр Вучич заявив про те, що країна направить місії НАТО запит щодо введення армії та поліцейських у Косово.

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