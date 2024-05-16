У північній частині Вовчанська окупанти розстріляли цивільного, - МВС

У північній частині Вовчанська Харківської області, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть місцевих мешканців у полон. Наразі вже відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС Ігоря Клименка в Telegram.
Як зазначив Клименко, за оперативною інформацією станом на зараз, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів.
"Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників - росіяни його вбили", - інформує Клименко.
За фактами порушення правил та звичаїв війни слідчі Національної поліції у Харківської області розпочали кримінальне провадження.
"Евакуаційні групи Національної поліції України продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей", - зауважує він.
Минулого тижня ворог активізував наступальні дії у Харківській області. Найбільше на даному напрямку наразі страждає Вовчанськ, який є однією з пріоритетних цілей загарбників для окупації.
Водночас, як зауважують у Генштабі, окупанти не досягли очікуваного успіху і вже вчора стало відомо, що ЗСУ вдалось частково відтіснити загарбникыв з Вовчанська.
Зокрема, вчора спікер ОСУВ Хортиця Назар Волошин повідомляв, що спроби російських загарбників прорвати оборону ЗСУ на Харківському напрямку зупинено. Ситуація трохи стабілізувалася, проте бої тривають.
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