Північна Корея вперше від початку пандемії COVID-19 відкриє кордони для туризму

Як заявили два великих туроператори, вони отримали повідомлення від своїх партнерів у КНДР про те, що відновлення подорожей розпочнеться в грудні 2024 року. Компанія KTG Tours також опублікувала в соціальних мережах повідомлення, що відвідувачі зможуть поїхати в Самджійон з цієї зими.

Зазначається, що північнокорейський режим почав послаблювати обмеження на кордоні близько року тому, але не відкрився для туристичних груп. Вони, своєю чергою, були джерелом готівки для держави з мізерними валютними резервами.

"Ці туристи надавали кошти, які допомагали країні здійснювати транзакції за кордоном, у той час, як вона залишається відрізаною від міжнародного банкінгу", - йдеться в повідомленні.