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Північна Корея вперше від початку пандемії COVID-19 відкриє кордони для туризму

КНДР, Четвер 15 серпня 2024 08:49
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Північна Корея вперше від початку пандемії COVID-19 відкриє кордони для туризму Фото: КНДР відкриє кордони для туристів (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Північна Корея вперше за майже п'ять років збирається відкрити свою країну для масового туризму. Країна дозволить в'їзд іноземцям після того, як закрила свої кордони на початку пандемії COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як заявили два великих туроператори, вони отримали повідомлення від своїх партнерів у КНДР про те, що відновлення подорожей розпочнеться в грудні 2024 року. Компанія KTG Tours також опублікувала в соціальних мережах повідомлення, що відвідувачі зможуть поїхати в Самджійон з цієї зими.

Зазначається, що північнокорейський режим почав послаблювати обмеження на кордоні близько року тому, але не відкрився для туристичних груп. Вони, своєю чергою, були джерелом готівки для держави з мізерними валютними резервами.

"Ці туристи надавали кошти, які допомагали країні здійснювати транзакції за кордоном, у той час, як вона залишається відрізаною від міжнародного банкінгу", - йдеться в повідомленні.

Співпраця диктаторів КНДР та Росії

Варто зауважити, що КНДР є дружньою до російського режиму диктатора Путіна країною. Так, Північна Корея і Росія відновили угоду, укладену в епоху холодної війни, коли Путін і Кім Чен Ин зустрілися в Пхеньяні навесні і погодилися надати військову допомогу, якщо вони зазнають нападу.

Також КНДР надає зброю Росії для війни проти України. Зокрема, 11 серпня, під час комбінованої атаки РФ по території нашої держави, російськими військами було застосовано північнокорейську ракету.

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