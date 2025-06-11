Південну Африку скувала снігова буря: негода спричинила ДТП і перебої з електрикою

Як повідомив речник департаменту транспорту Східного Кейпу Унаті Бінкосе, на трасі N2 внаслідок негоди загинули п’ятеро людей.

Південно-Африканська метеорологічна служба ще наприкінці минулого тижня попереджала про суттєве зниження температур, рясні дощі, сильні вітри та сніг, особливо у східних регіонах. Снігопади фіксують із понеділка, 9 червня, в провінціях Східний Кейп, Квазулу-Натал і Фрі Стейт. Через це частково перекрили трасу N2, яка з’єднує ці регіони.

Енергетична компанія Eskom заявила, що отримує велику кількість звернень від споживачів через масові відключення електроенергії, спричинені негодою. Компанія мобілізує додаткові ресурси для якнайшвидшого усунення аварій.

Зазвичай у ПАР зими тривають із червня по серпень. Сніг у цей період - не рідкість, а температура часто опускається нижче нуля.