ua en ru
Ср, 11 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Південну Африку скувала снігова буря: негода спричинила ДТП і перебої з електрикою

Середа 11 червня 2025 18:55
UA EN RU
Південну Африку скувала снігова буря: негода спричинила ДТП і перебої з електрикою Фото: Сніг у Південній Африці (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Південно-Африканській Республіці з вихідних вирувала негода. Потужний холодний фронт приніс сильні снігопади, які призвели до смертельної ДТП, закриття доріг та масових відключень світла.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Як повідомив речник департаменту транспорту Східного Кейпу Унаті Бінкосе, на трасі N2 внаслідок негоди загинули п’ятеро людей.

Південно-Африканська метеорологічна служба ще наприкінці минулого тижня попереджала про суттєве зниження температур, рясні дощі, сильні вітри та сніг, особливо у східних регіонах. Снігопади фіксують із понеділка, 9 червня, в провінціях Східний Кейп, Квазулу-Натал і Фрі Стейт. Через це частково перекрили трасу N2, яка з’єднує ці регіони.

Енергетична компанія Eskom заявила, що отримує велику кількість звернень від споживачів через масові відключення електроенергії, спричинені негодою. Компанія мобілізує додаткові ресурси для якнайшвидшого усунення аварій.

Зазвичай у ПАР зими тривають із червня по серпень. Сніг у цей період - не рідкість, а температура часто опускається нижче нуля.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, що у травні у Львівській області випав сніг. Засніжені пейзажі зафіксували у Тухольці та Славському. Це рідкісне, але можливе для регіону явище.

Також ми розповідали, що у травні у Карпатах випав сніг. Також у горах фіксували невеликий мороз.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Снігопад
NEWS
В Україну повернули тіла понад 1200 полеглих захисників
В Україну повернули тіла понад 1200 полеглих захисників
DAILY
Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України