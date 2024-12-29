У Південній Кореї виявили тіла всіх 179 жертв масштабної авіакатастрофи

Аварія сталася близько 9:07 за місцевим часом. До вечора на місці трагедії виявили тіла 179 осібю. Тільки двоє осіб, які були на борту, вижили внаслідок авіакатастрофи.

Загалом на борту рейсу 7C2216 Jeju Air перебувала 181 особа, зокрема 175 пасажирів, 4 члени екіпажу та 2 пілоти.

Аварія з пасажирським літаком Jeju Air стала найсмертоноснішою авіакатастрофою у Південній Кореї.

До цього найбільш смертоносною вважалася катастрофа Asiana Haenam, яка сталася у 1993 році. Тоді загинули 66 осіб. Масштаби сьогоднішньої трагедії майже утричі більші.