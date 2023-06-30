Питання самоповаги та свободи. Подоляк відповів на чергову скандальну заяву Трампа

Чергова скандальна заява Трампа

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Україні нібито доведеться поступитися деякими територіями Росії, щоб зупинити війну. Зокрема він відзначив, що Штати повинні "об’єднати країни й укласти мир".

Варто відзначити, що Трамп неодноразово висловлював свою підтримку російському диктатору та виступав проти допомоги нашій країні. Наприклад, раніше він заявив, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб уникнути війни. Також він відмовився називати Путіна воєнним злочинцем.

Питання самоповаги й свободи

Як відзначив радник голови Офісу президента, Україна не віддаватиме частину територій Росії, щоб зупинити війну, оскільки такі примітивні угоди лише призведуть до ескалації конфлікту й наступних етапів війни. Поступка агресору - провокує розширення агресивних дій та зростання загарбницьких апетитів.

"Втім, жодна зріла та суверенна країна ніколи не піде на подібні угоди, якщо хоче зберегти самоповагу та свободу. І ніколи не запропонує самогубство іншим країнам-партнерам. Це ж аксіома", - заявив Подоляк.