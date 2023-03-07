Питання честі. Розвідка обіцяє знайти винних у розстрілі бійця ЗСУ

Головне управління розвідки України докладе всіх зусиль для того, щоб знайти винних у жорстокому вбивстві українського військового.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

За його словами, росіяни опублікували відео жорстокого вбивства для того, щоб деморалізувати українців. Однак це не подіяло і тільки додало як військовим, так і мирному населенню ненависті до Росії.

Юсов розповів, що ГУР вже розпочав пошук виконавців злочину. Відомство зробить все можливе для того, щоб винні понесли відповідальність, адже це "питання честі".

"Росіяни свідомо записали цей злочин на відео і свідомо його оприлюднили. Це ті акти геноциду, яких рашисти не соромляться, і публічна політика цього режиму і цієї так званої армії", - уточнив він.

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