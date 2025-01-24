Піт Гегсет заплатив солідну суму за мовчання у справі про домагання, - CNN

У письмовому листуванні з Сенатським комітетом з питань Збройних сил, Гегсет відповів на запитання сенатора-демократа від штату Массачусетс Елізабет Воррен про звинувачення в сексуальному насильстві, яке він публічно заперечував і стверджував, що це була "неприємна заява".

Новий глава Пентагону, якому так і не було висунуте звинувачення у злочині через інцидент 2017 року в Монтереї, штат Каліфорнія, заявив, що він уклав мирову угоду. Документ містить пункт про конфіденційність із начебто потерпілою жінкою, щоб запобігти її спробам заплямувати його кар'єру ведучого Fox News звинуваченнями, які, за його словами, є неправдивими.

Адвокат Гегсета Тім Парлаторе у листопаді підтвердив CNN, що його клієнт заплатив постраждалій жінці через багато років після інциденту. Однак сума в доларах, про яку вперше повідомило агентство Associated Press, не була відома громадськості, доки Гегсет не розкрив її перед комітетом.

У четвер, 23 січня, Парлаторе знову назвав неправдивими твердження обвинувачення.

"Як ми і говорили від початку, це були неправдиві претензії, які ми задовольнили за неприємні витрати, набагато менші, ніж коштував би захист", - сказав адвокат CNN.

Звинувачення проти Гегсета

Піт Гегсет на шляху до затвердження на посаду міністра оборони в Сенаті після подолання ключової процедурної перешкоди - 51 голос "проти" і 49 голосів "за". Двоє республіканців - сенатори Ліза Мурковскі з Аляски та Сьюзан Коллінз із Мейну - проголосували проти номінації, посилаючись на його характер і кваліфікацію для такої посади.

Під час слухань щодо його затвердження минулого тижня, Гегсета допитували за низкою звинувачень, які з'явилися після того, як його оголосили кандидатом на посаду міністра оборони Трампа. Зокрема, мався на увазі інцидент із сексуальним насильством після виступу на конференції, організованій республіканською жіночою групою, поведінку на робочому місці та його коментарі щодо жінок у Збройних силах США.

Згідно поліцейським звітом, який отримала CNN, постраждала розповіла поліції, що Гегсет фізично заблокував їй вихід з готельного номера, забрав її телефон, а потім вчинив щодо неї сексуальне насильство, при тому, що вона багато разів говорила "ні".

Однак Гегсет заявив поліції, що їхня зустріч відбулася за обопільною згодою. За його словами, він неодноразово переконався, що жінка "була задоволена тим, що відбувалося між ними".

Гегсета також звинувачували у нецільовому використанні коштів однієї некомерційної організації, яку він очолював, а в іншій організації колишні співробітники скаржилися на його надмірне вживання алкоголю і неетичне поводження з жінками, повідомляє The New Yorker.

За кілька років до того, як Гегсет став кандидатом Трампа, один із давніх продюсерів Fox News розповів CNN, що його звичка пити була "відкритим секретом" на знімальному майданчику Fox & Friends та що він неодноразово помічав банки з-під пива у смітнику в кабінеті ведучого.

Раніше Гегсет визнавав, що багато пив, коли переходив від військової служби до цивільного життя, але він заперечує, що має проблеми з алкоголем.

Його також допитували у зв'язку з його попередніми коментарями про те, що жінки не повинні служити на бойових посадах.

Відповідаючи на запитання під час слухань щодо його затвердження на посаді, Гегсет сказав сенатській комісії, що жінки роблять "дивовижний внесок" в армію. Він стверджує, що його коментарі, які ставили під сумнів участь жінок у бойових діях, були пов'язані зі стандартами і готовністю армії.

"Коли я говорю про це питання, йдеться не про можливості чоловіків і жінок, а про стандарти", - сказав він.