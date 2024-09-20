Після ухвалення закону проти ЛГБТ у Грузії вбили відому трансгендерну жінку

За даними місцевої влади, 37-річна Кесарія Абрамідзе отримала смертельні ножові поранення.

За підозрою у скоєнні злочину заарештовано 26-річного чоловіка. Грузинські ЗМІ повідомляють, що він був знайомий з жертвою.

Правозахисні групи пов’язують це вбивство з новим законом проти ЛГБТ, стверджуючи, що просування його урядом сприяло трансфобним злочинам на ґрунті ненависті.

Закон

Прийнятий грузинським парламентом закон вводить заборону на одностатеві шлюби, операції з підтвердження статі, усиновлення дітей негетеросексуалами та "пропаганду" одностатевих стосунків у школах.

Правляча партія заявила, що законопроект "Про захист сімейних цінностей і неповнолітніх" розроблений для більшості грузин, які шукають захисту від "пропаганди ЛГБТ".

Місцеві захисники прав ЛГБТ заявили, що уряд використовував гомофобні та трансфобні формулювання та ідеї під час просування законопроекту.

Представники Європейського Союзу вже засудили цей закон, заявивши, що він ще більше ставить під загрозу заявлену країною мету вступу до ЄС. Там закликали уряд Грузії відкликати документ.