Після трьох років карантину. Китай скасував всі COVID-обмеження

Після 3 років жорсткого карантину в зв'язку з епідемією COVID-19, Китай повністю зняв всі обмеження, відкривши свої кордони для мандрівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нагадаємо у грудні Китай оголосив про послаблення COVID-обмежень та карантину. Це були перші радикальні зміни з початку пандемії коронавірусу.

Після чого за перші 20 днів грудня в країні було зафіксовано понад 250 млн випадків зараження COVID-19, уряд запровадив низку локальних карантинних заходів в окремих районах країни.

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