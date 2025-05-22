Після трагедії у США: Франція залучає військових до захисту єврейської громади
У Франції посилено захищатимуть єврейську громаду. Такі заходи вжили після того, як у Вашингтоні застелили двох співробітників посольства Ізраїлю.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Брюно Ретайо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local France.
Ретайо в посланні для правоохоронців зазначив, що заходи безпеки мають бути "помітними і стримувальними". Він дав розпорядження поліції патрулювати синагоги, школи, магазини, ЗМІ та культурні заходи.
Також міністр попросив попросив "надати додаткову підтримку" військовим підрозділам, які беруть участь в операції Sentinelle. Така операція розпочалася ще 2015 року після серії терористичних атак у Франції. Участь у ній беруть військовослужбовці французької армії, жандармерії та поліції.
У Франції проживає найбільша в Європі єврейська громада.
Напад на співробітників посольства Ізраїлю
Нагадаємо, у Вашингтоні поблизу офісу ФБР застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю. Загиблі - молода пара, яка збиралася побратися.
Одного підозрюваного вже затримали. Під час затримання чоловік кричав "вільна, вільна Палестина".
Президент США Дональд Трамп, реагуючи на трагедію, наголосив, що головним мотивом убивства був антисемітизм. Він висловив співчуття сім'ям жертв.
Президент Франції Еммануель Макрон також засудив трагедію як "антисемітський напад" і висловив свої "співчуття сім'ям і близьким загиблих".
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