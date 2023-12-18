Після теракту у сільраді на Закарпатті посилять безпеку громадських закладів

За словами заступника голови Закарпатської ОВА Ігоря Шинкарюка, акцент буде зроблено на недопущенні влучення вибухонебезпечних предметів на територію регіону.

У навчальних закладах (школах, вишах, коледжах, садках) постійно перебуватимуть правоохоронці. Таке рішення було ухвалено Радою оборони Закарпатської області.

Щодо питання безпеки органом місцевого самоврядування, зокрема стосовно направлення додаткових поліцейських нарядів, то ці рішення мають приймати місцева влада в громадах самостійно, зазначив чиновник.

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті

Нагадаємо, 15 грудня у будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав три гранати прямо під час засідання сесії. Внаслідок вибухів постраждали 23 особи, включаючи підозрюваного. Серед постраждалих 16 чоловіків та 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони дістали поранення різної тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення.

16 грудня стало відомо про смерть у лікарні одного з потерпілих.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що депутат наперед готувався до теракту. Правоохоронці виявили відповідні докази.

17 грудня депутату Сергію Батрину, який підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради, обрали запобіжний захід.

Детальніше про ситуацію можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.