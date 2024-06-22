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Після спалаху у Києві. У МОЗ назвали симптоми гострих кишкових інфекцій

Ілюстративне фото: названі симтоми гострих кишкових інфекцій (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влітку одними з найпоширеніших інфекційних захворювань є гострі кишкові інфекції. Вони можуть призвести до серйозних ускладнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ України.

Як зазначили у відомстві, кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки та предмети побуту.

Найчастіше збудники інфекцій містяться у сирому м'ясі, яйцях, непастеризованому молоці, морепродуктах, немитих фруктах та овочах.

Симптоми гострих кишкових інфекцій, при яких слід звернутися до лікаря:

  • сухість у роті та горлі;
  • підвищена температура, що супроводжується діареєю та блюванням;
  • переймоподібні болі в животі;
  • незначне сечовипускання чи його відсутність.

Як запобігти захворюванню:

  • дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки та продукти;
  • не вживати продукти, що зберігалися із порушенням умов зберігання;
  • мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;
  • не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м'яса та риби тощо.

Спалах у Києві

Нагадаємо, 17 червня у Києві у 14 дітей виявили спалах гострої кишкової інфекції. Вони всі знаходилися в одному з готелів міста.

Усіх дітей, у яких виявили інфекцію, госпіталізували.

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КиївМінстерство охорони здоров'я України