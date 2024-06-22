Після спалаху у Києві. У МОЗ назвали симптоми гострих кишкових інфекцій

Влітку одними з найпоширеніших інфекційних захворювань є гострі кишкові інфекції. Вони можуть призвести до серйозних ускладнень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ України.
Як зазначили у відомстві, кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки та предмети побуту.
Найчастіше збудники інфекцій містяться у сирому м'ясі, яйцях, непастеризованому молоці, морепродуктах, немитих фруктах та овочах.
Симптоми гострих кишкових інфекцій, при яких слід звернутися до лікаря:
Як запобігти захворюванню:
Нагадаємо, 17 червня у Києві у 14 дітей виявили спалах гострої кишкової інфекції. Вони всі знаходилися в одному з готелів міста.
Усіх дітей, у яких виявили інфекцію, госпіталізували.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.