Після нападу акули в Єгипті загинув співробітник Європейської комісії
У Червоному морі внаслідок нападу акули загинув італійський турист, співробітник Європейської комісії. Інцидент стався в Єгипті в неділю, 29 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ANSA.
Акула напала на двох аквалангістів під час занурення. Один із туристів, 48-річний Джанлука Ді Джойя, загинув. Другий італієць, який перебував поруч, отримав поранення.
Ді Джойя нещодавно відсвяткував свій день народження – йому виповнилося 48 років 21 грудня. Він перебував у Єгипті разом із родиною у відпустці. У Європейській комісії він працював у Об’єднаному дослідницькому центрі (JRC), що займався питаннями науки та знань.
Нагадаємо, нещодавно у районі міста Рас-Сідр на сході Єгипту сталася аварія, внаслідок якої перекинувся туристичний автобус. Постраждала 41 особа, серед них громадянка України 1984 року народження. Усіх постраждалих доставлено до місцевої лікарні, дані про стан українки уточнюються. Загиблих унаслідок аварії немає. Обставини події розслідуються, ситуація перебуває на контролі посольства України в Єгипті.
Також ми розповідали, що українським туристам не рекомендують відвідувати Єгипет – Служба зовнішньої розвідки України попереджає про складну та непередбачувану безпекову ситуацію в окремих регіонах країни. Єгипет, популярний серед українських мандрівників, є трансконтинентальною країною, розташованою на стику Африки та Азії. Межує з низкою держав, серед яких Ізраїль, Судан і Лівія, а також омивається Середземним та Червоним морями. Найнебезпечнішим регіоном залишається північ Синайського півострова
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