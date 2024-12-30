Після нападу акули в Єгипті загинув співробітник Європейської комісії

У Червоному морі внаслідок нападу акули загинув італійський турист, співробітник Європейської комісії. Інцидент стався в Єгипті в неділю, 29 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ANSA.

Акула напала на двох аквалангістів під час занурення. Один із туристів, 48-річний Джанлука Ді Джойя, загинув. Другий італієць, який перебував поруч, отримав поранення. Ді Джойя нещодавно відсвяткував свій день народження – йому виповнилося 48 років 21 грудня. Він перебував у Єгипті разом із родиною у відпустці. У Європейській комісії він працював у Об’єднаному дослідницькому центрі (JRC), що займався питаннями науки та знань.