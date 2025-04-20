Після авіаудару по Костянтинівці під завалами знайшли тіла двох загиблих

Раніше, 13 березня, росіяни завдали ударів по Костянтинівці і Покровську. Поранень зазнали 8 людей, серед них - підліток. По Костянтинівці російські окупанти вдарили реактивною системою залпового вогню (РСЗВ) "Смерч", в результаті чого травмовано двоє людей.

Днем раніше російські війська скинули 11 авіабомб на Костянтинівку - у місті 2 людини загинули і 8 поранені, пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки.

А наприкінці січня росіяни скинули на місто Костянтинівка сім бомб "ФАБ-250". Внаслідок атаки загинуло щонайменше двоє людей, ще троє зазнали поранень. Серед загиблих - чоловіки віком 62 та 72 роки. Поранено трьох жінок віком 56, 61 і 71 рік, найстаршу постраждалу евакуювали до лікарні у тяжкому стані.

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