Після авіаудару по Костянтинівці під завалами знайшли тіла двох загиблих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Унаслідок атак пошкоджено складські та адміністративні будівлі підприємств, автозаправну станцію, господарські споруди, а також лінію електропередач. Вчора повідомлялося про одного пораненого.

За попередніми даними, три авіаудари влучили за межами міста, ще сім - безпосередньо по території Костянтинівки.

"Костянтинівка щодня потерпає від обстрілів. Бережіть себе - евакуюйтеся!", - наголосили в службі порятунку.

Надзвичайники повідомили, що під час розбору завалів ворог неодноразово обстрілював місце проведення робіт, через що роботи доводилося призупиняти.

"Вчора окупанти завдали удару по житловому сектору міста, спричинивши руйнування приватного житлового будинку. Сьогодні з-під завалів було вилучено тіла загиблих чоловіка та жінки", - розповіли в ДСНС.

Раніше, 13 березня, росіяни завдали ударів по Костянтинівці і Покровську. Поранень зазнали 8 людей, серед них - підліток. По Костянтинівці російські окупанти вдарили реактивною системою залпового вогню (РСЗВ) "Смерч", в результаті чого травмовано двоє людей.

Днем раніше російські війська скинули 11 авіабомб на Костянтинівку - у місті 2 людини загинули і 8 поранені, пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки.

А наприкінці січня росіяни скинули на місто Костянтинівка сім бомб "ФАБ-250". Внаслідок атаки загинуло щонайменше двоє людей, ще троє зазнали поранень. Серед загиблих - чоловіки віком 62 та 72 роки. Поранено трьох жінок віком 56, 61 і 71 рік, найстаршу постраждалу евакуювали до лікарні у тяжкому стані.

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