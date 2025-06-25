Після 30 років пошуків. В Україні затримали громадянина США за підозрою у сексуальних злочинах

Зазначається, що 66-річний громадянин США перебував у міжнародному розшуку з 1992 року.

Згідно з матеріалами американських правоохоронних органів, затриманий, працюючи директором дитячого садка в окрузі Піма, штат Арізона, упродовж 1984-1991 років вчинив низку сексуальних злочинів щодо чотирьох дітей віком від 4 до 9 років.

Ще до винесення вироку він залишив територію США та ухилявся від відповідальності, використовуючи підроблені документи на ім’я громадянина Мексики.

Встановити місцезнаходження розшукуваного вдалося завдяки використанню аналізу даних із відкритих джерел. На території України чоловік проживав під вигаданим іменем у приватному будинку в Київській області.

Згідно з інформацією від правоохоронних органів США, затриманого обвинувачують за 15 пунктами кримінального законодавства.

Нагадаємо, 19 грудня 2024 року в Україні набув чинності закон, що запроваджує штрафи за образливі повідомлення сексуального змісту, сексуальні домагання та гендерно обумовлене насильство.