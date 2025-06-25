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Після 30 років пошуків. В Україні затримали громадянина США за підозрою у сексуальних злочинах

Середа 25 червня 2025 11:02
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Після 30 років пошуків. В Україні затримали громадянина США за підозрою у сексуальних злочинах Фото: в Україні затримали громадянина США за підозрою у сексуальних злочинах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні затримали громадянина США, який понад 30 років переховувався від правосуддя за сексуальні злочини проти дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

Зазначається, що 66-річний громадянин США перебував у міжнародному розшуку з 1992 року.

Згідно з матеріалами американських правоохоронних органів, затриманий, працюючи директором дитячого садка в окрузі Піма, штат Арізона, упродовж 1984-1991 років вчинив низку сексуальних злочинів щодо чотирьох дітей віком від 4 до 9 років.

Ще до винесення вироку він залишив територію США та ухилявся від відповідальності, використовуючи підроблені документи на ім’я громадянина Мексики.

Встановити місцезнаходження розшукуваного вдалося завдяки використанню аналізу даних із відкритих джерел. На території України чоловік проживав під вигаданим іменем у приватному будинку в Київській області.

Згідно з інформацією від правоохоронних органів США, затриманого обвинувачують за 15 пунктами кримінального законодавства.

Нагадаємо, 19 грудня 2024 року в Україні набув чинності закон, що запроваджує штрафи за образливі повідомлення сексуального змісту, сексуальні домагання та гендерно обумовлене насильство.

Нововведення також спрямовані на посилення захисту прав дітей. РБК-Україна розповідало, яке покарання передбачає цей документ.

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