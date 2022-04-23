Пишут на снарядах "Христос Воскрес". Оккупанты на Пасху планируют обстрел гражданских, - СБУ

Сообщается, что оккупанты на Пасху планируют устроить еще больше обстрелов мирного населения и украинских защитников.

"Наши пацаны Пасху хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут "Христос Воскрес!" Развлекаемся, как можем..." - рассказывает оккупант своей жене.

Однако, когда речь заходит о делах в его подразделении, которое стоит в Николаевской области, тон захватчика сразу становится другим. Из 19 человек в его взводе осталось лишь 7. Других - убили или бежали.

"Здесь никого не добавляют. Наоборот - все едут! Кого нам добавлять? Тут все бегут! У нас из бригады освободилось уже 600 человек ... Здесь остались только самые стойкие и алкаши", - сказал оккупант.