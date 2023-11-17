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Пішохід помер, а патрульних відсторонили: нові деталі ранкової ДТП у Львові

Фото: у Львові поліцейські збили пішохода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Пішохід, якого збив екіпаж патрульної поліції у Львові, помер у лікарні. Причетних до аварії правоохоронців відсторонили від служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Львівської області.

"Сьогодні зранку на вулиці Яворницького сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля та пішохода. Потерпілого ушпиталили. Однак, на жаль, у лікарні чоловік помер", - констатують у пресслужбі.

Наразі на місці працюють відповідні служби. Відомо, що причетних до автомобільної аварії правоохоронців відсторонено від виконання службових обовʼязків, вони надають необхідні покази.

 

Нагадаємо, зранку, 17 листопада, стало відомо, що екіпаж патрульної поліції збив перехожого.

ДТП в Україні

Нещодавно у Львівському районі нетверезий водій влаштував потрійну ДТП. Через аварію постраждали чотири людини, серед яких дві дитини.

Крім того, 10 листопада, в Полтавській області через туман зіткнулися 10 автомобілів, а у Києві на Караваєвих дачах BMW протаранив пʼять машин.

Також ДТП з інкасаторами сталася у Рівненській області, четверо постраждалих, а на Закарпатті дитину на смерть збила вантажівка.

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ДТПЛьвів