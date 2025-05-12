Пішла на ворога з гранатометом: як медсестра врятувала підрозділ від оточення

Медсестра Світлана знищила групу окупантів пострілом з гранатомета. Тим самим вона врятувала підрозділ 128 бригади ТрО "Дике Поле" від оточення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Збройних сил України у Facebook.
Згідно з інформацією ЗСУ, Світлана від початку повномасштабного вторгення РФ пішла служити доброволицею, оскільки мала великий медичний досвід.
Раніше вона працювала медсестрою у реанімації лікарні імені Мечникова у місті Дніпро.
Як і всі бійці 128 окремої бригади ТрО "Дике Поле" СВ ЗСУ, жінка багато разів стріляла на полігоні з усіх видів зброї. У тому числі з різноманітних гранатометів.
Днями командир бригади вручив Світлані нагороду - Хрест Сухопутних військ:
"Навіть ніяково, бо у мене вже два Золотих Хрести першого і другого ступеню, багато нагород. А когось подавали стільки разів, а він ще не отримав", - зізналась медсестра.
Варто зазначити, що син Світлани, теж доброволець, загинув у бою під Бахмутом. А вона вирішила, що її мета - рятувати життя побратимів.
Тому з новою нагородою повернулась до свого батальйону, який тримає оборону на Запорізькому напрямку.
Українцям розповіли, що коли почалась потужна атака російських окупантів з бронетехнікою та десантом, Світлана була на ротному опорному пункті (який знаходився серед руїн населеного пункту). Спочатку вона відстрілювалась разом із побратимами.
У цей момент підрозділ залишився без командира, тому Світлана прийняла командування на себе:
Проте згодом стало зрозуміло, що позиції підрозділу оточені:
Тоді Світлана "попросила хлопців триматися та ні в якому разі не покидати свої позиції".
"Бо тоді точно не встоїмо. А потім взяла одноразовий гранатомет і пішла на зустріч російськім штурмовикам. Вони підібралися занадто близько - були всього через дві хати. Я обійшла їх, встала і зробила постріл у вікно будинку. Вся група окупантів там і залишилась", - розповіла жінка.
У ЗСУ наголосили, що стійкість українських воїнів і сміливі дії Світлани зірвали атаку та оточення позиції наших бійців.
Завдяки тій перемозі, отриманій на руїнах Старомайорського, за кілька діб вдалося провести ротацію і вивести бійців з позицій.
"Хлопці казали: ну, ти відірвана. А що було робити у той момент? Чекати, коли ворог нас всіх переб'є?", - поділилась Світлана.
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