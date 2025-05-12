Пішла на ворога з гранатометом: як медсестра врятувала підрозділ від оточення

Героїчний шлях мужньої українки Світлани

Згідно з інформацією ЗСУ, Світлана від початку повномасштабного вторгення РФ пішла служити доброволицею, оскільки мала великий медичний досвід.

Раніше вона працювала медсестрою у реанімації лікарні імені Мечникова у місті Дніпро.

Українка Світлана стала добровольцем (фото: facebook.com/BrTODnipro)

Як і всі бійці 128 окремої бригади ТрО "Дике Поле" СВ ЗСУ, жінка багато разів стріляла на полігоні з усіх видів зброї. У тому числі з різноманітних гранатометів.

Днями командир бригади вручив Світлані нагороду - Хрест Сухопутних військ:

за знищення групи окупантів пострілом з гранатомета;

за порятунок українського підрозділу від оточення.

Світлана отримала Хрест Сухопутних військ (фото: facebook.com/BrTODnipro)

"Навіть ніяково, бо у мене вже два Золотих Хрести першого і другого ступеню, багато нагород. А когось подавали стільки разів, а він ще не отримав", - зізналась медсестра.

Варто зазначити, що син Світлани, теж доброволець, загинув у бою під Бахмутом. А вона вирішила, що її мета - рятувати життя побратимів.

Тому з новою нагородою повернулась до свого батальйону, який тримає оборону на Запорізькому напрямку.

Як медсестра пішла на ворога з гранатометом

Українцям розповіли, що коли почалась потужна атака російських окупантів з бронетехнікою та десантом, Світлана була на ротному опорному пункті (який знаходився серед руїн населеного пункту). Спочатку вона відстрілювалась разом із побратимами.

У цей момент підрозділ залишився без командира, тому Світлана прийняла командування на себе:

по рації отримувала інструкції від комбата, який бачив поле бою з відеотрансляції;

корегувала дії всіх бійців на позиціях.

Проте згодом стало зрозуміло, що позиції підрозділу оточені:

група окупантів зайшла в один з будинків з тилу;

взяла під вогневий контроль шляхи відходу і доставки боєприпасів.

Тоді Світлана "попросила хлопців триматися та ні в якому разі не покидати свої позиції".

"Бо тоді точно не встоїмо. А потім взяла одноразовий гранатомет і пішла на зустріч російськім штурмовикам. Вони підібралися занадто близько - були всього через дві хати. Я обійшла їх, встала і зробила постріл у вікно будинку. Вся група окупантів там і залишилась", - розповіла жінка.

У ЗСУ наголосили, що стійкість українських воїнів і сміливі дії Світлани зірвали атаку та оточення позиції наших бійців.

Завдяки тій перемозі, отриманій на руїнах Старомайорського, за кілька діб вдалося провести ротацію і вивести бійців з позицій.

"Хлопці казали: ну, ти відірвана. А що було робити у той момент? Чекати, коли ворог нас всіх переб'є?", - поділилась Світлана.

Публікація ЗСУ (скриншот: facebook.com/AFUkraine)