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Пикап Dodge Ram превратили в экстравагантный кабриолет

Автор: Вадим Добровольский

Техасские энтузиасты превратили подержанный пикап в кабриолет и выставили его на продажу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Marketplace.

Как поступит большинство автомобилистов, если им нужен двухместный кабриолет, а также пикап? Конечно, купит и пикап, и авто с открытым верхом. Но компания энтузиастов из американского города Спайсвуд пошли своим путем. Они лишили крыши пикап Dodge Ram 1500 выпуска 2003 года и таким образом получили машину, которая отвечает всем требованиям.

Необычный автомобиль продается на маркетплейсе Facebook за 7500 долларов. Этот Dodge Ram 1500 третьего поколения оснащен 4,7-литровым бензиновым V8 семейства Magnum с отдачей 235 л.с. и 400 Нм. Мотор соединен с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, которая передает крутящий момент на задние колеса.

От стокового пикапа кабриолет отличается не только отсутствием крыши, а и новым лобовым стеклом, расширенными задними арками, пневматической подвеской на задней оси, а также большим топливным баком в кузове.

Интересно, что более вместительным бензобак не имеет датчика уровня топлива и даже при полном резервуаре на панели приборов светится "лампочка". Несмотря на спартанский вид, мощная аудиосистема Memphis Аudio гарантирует заметность и внимание со стороны окружающих.

Напомним, в Украине стартовали продажи обновленного кроссовера Renault Duster. Среди обновлений – мультимедийная система с 8-дюймовысм дисплеем.

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