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Пик коронавируса в Украине может начаться в середине апреля

Новости » Коронавирус     04.04.2020 - 11:41
Пик коронавируса в Украине может начаться в середине апреля
Фото: Олег Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Власти призывают граждан придерживаться карантинных норм

Без соблюдения строгих карантинных норм пик заболеваемости коронавирусом может начаться 14-15 апреля. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

Как отметил Ляшко, распространение инфекции может привести к массовому поступлению тяжелых больных в больницы и росту негативных последствий, в том числе летальных.

"Если мы не будем предпринимать более жестких ограничительных карантинных мер, то мы можем ожидать пик заболеваемости коронавирусом уже начиная с 14-15 апреля", - сказал Ляшко.

Он сообщил, что за последние минувшие сутки в Украине подтверждено 154 новых случаев коронавируса, в том числе у десяти у детей, при этом госпитализированы 92 человека.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на утро 4 апреля, в Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего случаев инфицирования в Киеве и Черновицкой области. Всего зафиксировано 28 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из которых 9 мужчин и 19 женщин. 85% всех умерших от COVID-19 имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

Напомним, с 6 апреля постановлением правительства в Украине ужесточают карантинные меры. В частности, полиции дали право проверять документы на улице.

Людям на самоизоляции можно выходить из дома не чаще двух раз в неделю, - Ляшко Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 апреля
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