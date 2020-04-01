Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, - МВД

Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля. Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, если сравнивать динамику выявления инфицированных в Украине и Испании, то в нашей стране пик эпидемии должен припасть на период между 15 и 25 апреля.

"Украину еще ожидают тяжелые времена от вспышки эпидемии. Но не стоит заниматься самообманом, тяжелые времена еще впереди. Сравните динамику выявления инфицированы в Украине и в Испании. 28 февраля в Испании было выявлено всего лишь 33 инфицированных. А всего через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса. Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля", - написал Геращенко.

Также он отметил, что существует возможность продления карантина до 15 мая и призвал украинцев придерживаться карантинных правил.

"Главная, а по сути, единственная задача карантина - это остановить раскрутку эпидемии в геометрической прогрессии, когда каждый зараженный, перед установлением диагноза успевал заразить 3-4 других человека. Эпидемия останавливается лишь тогда, когда инфицированный, до момента выявления у него заболевания, по статистике, успевает заразить меньше одного человека", - заявил Геращенко.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни после эпидемии коронавируса не ранее 15 мая.

Отметим, по состоянию на утро 1 апреля в Украине официально подтверждено 669 случаев коронавируса. Из них 120 были выявлены за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 17 человек, еще 10 пациентов выздоровели.