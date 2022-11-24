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Підвищення тарифу на передачу електроенергії стане нищівним для економіки, - експерт

Фото: підвищення тарифу на передачу електроенергії стане нищівним для економіки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Гірничо-металургійний комплекс став однією з найбільш постраждалих від війни галузей української промисловості. Тому підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії більше, ніж на 10%, завдасть значного удару по промисловості, а відповідно - по економіці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Укрметалургпрому" Олександра Каленкова у колонці для "Інтерфакс-Україна".

"Частина потужностей зруйнована. Вцілілі підприємства, які знаходяться на підконтрольній Україні території, через логістичні обмеження та ринкову кон’юнктуру змушені скорочувати завантаженість виробничих потужностей. При цьому вони, разом з іншими українським бізнесами, є заручниками обмежень електропостачання через планові та екстрено-аварійні відключення електроенергії", - пояснив Каленков.

За його словами, криза у галузі посилюється через постійне зростання навантаження на бізнес з боку державних транспортних та енергетичних монополій.

"Укрзалізниця з минулого року вже кілька разів підвищувала тарифи на перевезення вантажів ГМК, тоді як наші підприємства через блокування портів змушені були переорієнтувати експортні потоки на західні прикордонні переходи. Возити залізницею у західному напрямку набагато довше і набагато дорожче - витрати підприємств ГМК на логістику зросли в 4-5 разів. Як наслідок, ми програємо конкурентну боротьбу виробникам з інших країн", - зауважив Каленков.

Тепер же "Укренерго" також заявила про плани збільшити тариф на передачу електроенергії (на +51%) та диспетчеризацію (одразу на +356%), наголосив Каленков. Таке рішення, попередив він, призведе до зростання проблем у галузі та зашкодить економіці України.

"Бізнес страждає від збитків, тож, як наслідок, значне підвищення тарифів призведе до подальшого зниження обсягів виробництва та, відповідно, споживання електроенергії. Таке стрімке підвищення тарифів є нищівним для економіки воєнного періоду. Для збереження виробничого потенціалу країни тарифи мають рости не більше, ніж на 10%", - резюмував Каленков.

Нагадаємо, раніше голова Федерації металургів України Сергій Біленький заявив, що значне підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії призведе до подальшого падіння конкурентоспроможності української продукції та погіршення стану нашої промисловості, тому рішення щодо зміни тарифів має бути максимально збалансованим та таким, що враховує інтереси усіх учасників ринку.

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Електроенергія