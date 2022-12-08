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Підвищення тарифів на передачу електроенергії прискорить споживчу та промислову інфляцію, - експерт

Новость на русском →
Четвер 08 грудня 2022 14:19
Підвищення тарифів на передачу електроенергії прискорить споживчу та промислову інфляцію, - експерт Фото: підвищення тарифів на передачу електроенергії прискорить споживчу та промислову інфляцію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Бізнес наразі перебуває у стані невизначеності і намагається адаптуватися до нових умов. У таких умовах підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії, яке запланувало НКРЕКП, збільшить кількість підприємств, які змушені будуть призупинити роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на керівника Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрія Забловського.

"Підвищення тарифів не тільки на електроенергію, а й на послуги інших природних монополій, є недоречними в умовах турбулентності, яку зараз переживає економіка України. Особливо таке підвищення вдарить по підприємствах, які є енергоємними - адже вони не мають зараз достатньої кількості енергії для роботи через блекаути та відключення. Вони змушені простоювати або скорочувати виробництво", - підкреслив Забловський.

За його словами, підвищувати тарифи наразі недоречно через те, що зараз - найбільш турбулентний період із всіх. Тож доцільно було б відійти від спроб будь-якого підвищення хоча б на зимовий період.

"Зараз період загальної невизначеності для бізнесу, і заважати йому адаптуватися до нових умов роботи - недоцільно. Тим більше, що ми маємо допомогу від наших міжнародних партнерів, у тому числі фінансову - за таких умов можна знайти резерви, щоб зараз не робити такі кроки, а відстрочити це рішення хоча б на період війни. Це допоможе бізнесу не просто вижити, а й зберегти економічний, науково-технологічний потенціал, який вони мають, щоб примножити його після війни", - наголосив Забловський.

Експерт наголосив, що підвищення тарифів буде сприяти значному прискоренню промислової та споживчої інфляції, адже електроенергія займає значну частку у собівартості будь-якого товару чи послуги.

"Зараз не можна вчиняти таких радикальних кроків. Зараз головне завдання – не втручатися, а дати можливість бізнесу вижити і адаптуватися. Ми потребуємо суспільного договору, адже всі перебувають в одному човні, і мають чути один одного", - резюмував він.

Як відомо, НКРЕКП погодила на 2023 рік підвищення тарифів на передачу електроенергії на +30% та диспетчеризацію - одразу на 116%.

Бізнес-асоціації виступили проти цього рішення, адже воно сприятиме вимиванню понад 22 млрд грн коштів українців та бізнесу, які наразі потрібні для утримання сімей, продовження роботи підприємств та допомоги ЗСУ.

Своєю чергою економіст Андрій Новак заявив, що підвищення тарифів це помилковий крок, який завдасть удару по споживачах, спровокує зростання інфляції та матиме довгостроковий негативний ефект на всю економіку України.

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Електроенергія
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