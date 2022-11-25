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Підвищення тарифів на передачу електроенергії стане ударом для бізнесу в Україні, - експерт

Фото: підвищення тарифів на передачу електроенергії стане ударом для бізнесу в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Значне підвищення тарифів на електроенергію, яке запланувала "Укренерго", призведе до закриття половини ресторанів у країні, а також погіршить фінансовий стан українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта ресторанного бізнесу Ольгу Насонову.

"Безумовно, значне підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію позначиться абсолютно на всіх видах бізнесу - і на рітейлі, і на вартості продуктів, і на вартості всього життя. Вже зараз ціна споживчого кошика українців дуже зросла. І чим вищі будуть ціни, тим важче людям прогодуватися", - пояснила Насонова.

У цій ситуації ресторани - лише частина айсберга, наголосила вона: хтось може закритися, а хтось буде змушений підвищити ціни.

"І якщо люди ці ціни будуть нездатні перетравити - вони закриються вже навесні. У такій ситуації до весни Україна втратить близько половини закладів, тому що вони не в змозі оплатити комуналку", - резюмувала Насонова.

Як відомо, НКРЕКП погодила на 2023 рік підвищення тарифів на передачу електроенергії на +51% та диспетчеризацію - одразу на +356%.

Президент ВП "Укрметалургпром" заявив, що таке значне підвищення стане нищівним для промисловості та бізнесу, тому для збереження виробничого потенціалу країни тарифи мають зрости не більше ніж на 10%.

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Електроенергія