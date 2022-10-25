Підвищення тарифів на передачу електроенергії не дасть результату, - експерт

"Підприємства і так зараз зазнають збитків і, по суті, працюють просто для того, щоб зберігати робочі місця, платити зарплату та податки. Підвищення тарифів призведе до того, що підприємства, які й так завантажені в рази менше, ніж до війни, споживатимуть" ще менше енергії", - заявив Каленков.

Він також наголосив, що сума компенсації зеленій енергетиці, подана в обґрунтуванні "Укренерго", завищена в рази, адже після початку активних бойових дій генерація дуже серйозно впала.

"Дуже великі суми в обґрунтуванні, поданому "Укренерго", пов'язані з погашенням відсотків за кредитами, які раніше брала компанія. Проте зараз Україна має форс-мажор, тому потрібно вести переговори з кредиторами та реструктуризувати борг – вони на це підуть, і це залежить тільки від менеджменту Укренерго", - упевнений Каленков.

На його думку, якщо уряд хоче, щоб економіка та промисловість якось протрималися до нашої перемоги, потрібно вести грамотнішу політику та працювати для залучення коштів міжнародних партнерів.

Як відомо, НЕК "Укренерго" ініціювало підвищення у 2023 році на 84% тарифу на передачу електроенергії - з 345 до 636,17 грн/МВт-год.

У заяві компанії наголошується, що тариф на електрику для населення не зміниться.