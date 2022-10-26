Підвищення тарифів на диспетчеризацію електроенергії не має бути монопольною ініціативою, - експерт

"У першу чергу має бути комунікація з бізнесом. Обґрунтування та дискусія мають бути прозорими і публічними. Не можна все списувати на війну - держава знаходиться в одному човні з бізнесом, і після перемоги нам буде потрібна економіка. Тому, коли відбувається підвищення тарифів, необхідно детально обговорити це з бізнесом - так, як це роблять у цивілізованому світі", - переконаний Забловський.

Він підкреслив: головною зараз зброєю має стати прозорість та публічність. Не можна толерувати підходи, коли монополіст в односторонньому порядку ухвалює рішення, адже це рішення в кінцевому результаті відобразиться на всій економіці.

"Наразі потрібно стимулювати внутрішній бізнес і нарощувати експорт. А для цього, знову ж таки, необхідно утримувати конкурентоздатні ціни на нашу продукцію. Адже якщо ми виробляємо дуже дорогу продукцію, ми програємо на світовому ринку, навіть якщо для нас відкриті всі двері. Саме тому в першу чергу необхідно сідати - і домовлятися", - резюмував експерт.

Як відомо, НЕК "Укренерго" ініціювало підвищення у 2023 році тарифу на диспетчеризацію та на передачу електроенергії - з 345 до 636,17 грн/МВт-год.

У заяві компанії наголошується, що тариф на електрику для населення не зміниться. Проте експерти уточнюють: українці все одно сплатять це підвищення з власної кишені, адже їм доведеться платити більше за всі товари та послуги.

Своєю чергою голова Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимир Гусак заявив, що замість підвищення тарифів, "Укренерго" варто зробити своїм пріоритетом переговори щодо реструктуризації своїх боргів та оптимізувати свої витрати.