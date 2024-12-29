Підвела стрільба: біатлоністи України не втрималась в призерах на Різдвяній гонці

21-ша за ліком Різдвяна гонка пройшла на домашньому стадіоні футбольного клубу "Шальке" – "Фельтінс-Арені". Україну представляв дует титулованих біатлоністів – чемпіон світу Дмитро Підручний та олімпійська чемпіонка Юлія Джима.

За традицією шоу-гонка складалася з двох дисциплін – мас-старту та гонки переслідування. У мас-старті Джима та Підручний з трьома хибами на восьми вогневих рубежах (жодної невдачі у Джими та три – у Підручного) фінішували на 3-й позиції. Українці поступилися лише Каролін Кноттен та Штурле Легрейду з Норвегії, а також переможцям двох попередніх Різдвяних гонок Жюлії Сімон та Фаб'єну Клоду з Франції.

На другому етапі – в гонці переслідування – українці безпомилково відпрацювали першу стрільбу та вийшли на друге місце. Проте успіх розвинути не вдалося. На кожному з наступних шести вогневих рубежів Джима і Підручний припускалися однієї помилки. І це не вдалося компенсувати швидким ходом на трасі.

У підсумку "синьо-жовті" фінішували сьомими з відставанням більш ніж за дві хвилини від лідерів. Перемогли норвежці Кноттен і Легрейд. Це їхній перший успіх на престижному старті. Переможці заробили 36 тисяч євро. "Срібло" та "бронза" дісталися двом німецьким дуетам – Анна Вайдель і Юстус Штрелов та Франциска Пройсс і Філіпп Наврат відповідно. Зазначимо, що Норвегія вперше за п'ять років виграла Різдвяну гонку.

Переможцям двох попередніх гонок – Сімон та Клоду з Франції – не вдалося встановити історичний хет-трик. Боротися за медалі їм завадила невдала стрільба – 11 промахів. Вони посіли лише шосте підсумкове місце. Всього у змаганні взяли участь 10 команд: Німеччина-1,Німеччина-2, Франція, Норвегія, Швеція, Україна, Чехія, Словенія, Латвія, та Бельгія.

Фото: Траса Різдвяної гонки на "Фельтінс-Арені" (facebook.com/VELTINSArena)

Різдвяна гонка: що відомо

Щорічне комерційне змагання з біатлону, яке проводиться в кінці грудня в німецькому Гельзенкірхені. Перші перегони відбулись у 2002 році.

Найбільшу кількість призових місць мають господарі змагань – біатлоністи Німеччини (18). Проте за кількістю перемог вони поступаються норвежцям (6). Усього в різні роки на старт виходили представники 21-ї країни. Спортсмени 13-ти з них потрапляли в число призерів, а 9-ти – тріумфували.

Українські біатлоністи незмінно змагаються в Гельзенкірхені, починаючи з 2008 року (перший старт був у 2006-му, потім – дворічна перерва). На рахунку наших земляків дві перемоги. У 2008 році найкращими стали Оксана Хвостенко та Андрій Дериземля, а в 2014-му – Валентина Семеренко та Сергій Семенов.

Різдвяна гонка – своєрідний полігон для різноманітних експериментів та новацій у біатлоні. Наприклад, у 2010-му тут, замість звичної зброї, використовували лазерні гвинтівки, для чого, правда, довелося збільшити мішені.

А ще – це улюблене місце, де зірки прощаються з великим спортом. У різні роки на Різдвяних гонках востаннє виходили на старт Магдалена Нойнер, Міхаель Грайс, Лаура Дальмайєр, Дар'я Домрачева та Уле-Ейнар Б'єрндален.