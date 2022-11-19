Підтримували теракт у Стамбулі. У Болгарії пред'явили звинувачення п'ятьом чоловікам

Болгарська прокуратура звинуватила п'ятьох чоловіків у підтримці терористичних актів у зв'язку з вибухом у центрі Стамбула, внаслідок якого 13 листопада загинули шестеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
П'ятеро чоловіків було затримано болгарським спецназом на початку цього тижня після розслідування та тісної співпраці з прокуратурою Туреччини.
"Звинувачення пред'явлені п'ятьом особам. Звинувачення перебувають у двох групах - за підтримку терористичних актів в іншій країні, а саме теракту в Стамбулі, і за торгівлю людьми. Ці люди в основному займалися торгівлею людьми через кордон (з Туреччиною – ред.) та контрабандою" , – йдеться у повідомленні прокуратури Болгарії.
Турецька прокуратура вже зажадала екстрадиції деяких підозрюваних у причетності до вибуху. Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух, внаслідок якого постраждали понад 80 осіб на вулиці Істікляль.
Нагадаємо, 13 листопада в центрі Стамбула на одній із найпопулярніших пішохідних вулиць Істікляль стався вибух.
Пізніше стало відомо, що внаслідок події загинуло шестеро людей, при цьому поранення отримали понад 80 туристів.
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