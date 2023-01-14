Підтримка інвесторів з боку держави стимулюватиме лідерство України в "зеленій" енергетиці, - експерт

"Президент чітко окреслив, що ми маємо стати і станемо лідером в побудові сучасної "зеленої" енергетики… Тож питання енергетичної кризи може бути пом’якшено, особливо в окремих регіонах, за допомогою добудови сонячних, а, особливо, вітрових електростанцій. Більше того, це є важливим стратегічним кроком для майбутнього", - повідомила Михайловська.

За інформацією експертів асоціації наразі на території України є недобудованими приблизно 300-500 МВт вітротурбін.

"Для прикладу, в поточних умовах постійних обмежень електроенергії, така потужність може забезпечити світлом сотні тисяч українців. Тож цей потенціал варто обов’язково використовувати", - зазначила вона.

За її словами, сектор "зеленої" енергетики є цікавим напрямком для залучення інвестицій. Адже тільки за останні 10 років провідні міжнародні та українські ВДЕ інвестори принесли близько 12 мільярдів доларів США прямих іноземних інвестицій в економіку України завдяки незмінності регуляторного поля та стимулюючим нормам.

Вона також підкреслила, що для подальшого розвитку "зеленої" генерації в країні і для залучення інвестицій передбачуваність є ключовим аспектом. Мова йде про незмінність законодавчо наданих гарантій для інвесторів у ВДЕ (зокрема, зелений тариф), незмінність працюючого регуляторного поля.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що майже 1 ГВт проєктів вітроенергетики стоїть на паузі через війну, за даними Міненерго.

Раніше ми писали, що в Єврокомісії заявили: децентралізація "зеленої" енергетики є перевагою для української енергосистеми.

Крім того, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.