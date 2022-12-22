Підрозділи ЗСУ отримали ще 30 авто від "Фундації Течія"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт фундації.

"Повнопривідні автомобілі вкрай необхідні для виконання бойових завдань, особливо в умовах нашої роботи. Ось цей "апарат", який ми отримали від "Фундації Течія", допоміг знищити декілька одиниць ворожої техніки окупантів. Будемо продовжувати в цьому ж дусі. Перемога буде за нами", - прокоментував боєць підрозділу ССО.

Позашляховики та пікапи насамперед використовують в бойових операціях, натомість буси стають у нагоді в логістичних та тилових завданнях.

"В зоні бойових дій і в тилу корисні усі типу транспорту: легкові авто, пікапи, буси, нові і вживані. У них є постійна потреба, адже авто в умовах війни - витратний матеріал, який може стати непридатним до використання в будь-який момент. Тому ми з командою намагаємося якнайшвидше виконувати запити на авто, які до нас приходять. Це постійний процес", - пояснюють у фундації.

Нагадаємо, нещодавно "Фундація Течія" передала підрозділам ЗСУ 7 розвідувальних дронів, 800 рятувальних жилетів та великий генератор для штабу ССО.

Загалом сума допомоги Силам оборони України від організації перевищила $21,5 млн.

Крім цього, керівний партнер холдингу TECHIIA Олег Крот придбав для захисників України необхідних речей на майже $40 млн. З міркувань безпеки та через військову таємницю деталі цих закупівель не розголошуються.