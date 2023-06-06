UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підрив Каховської ГЕС: у РФ тиждень тому скасували розслідування терактів на небезпечних об'єктах

Фото: у РФ тиждень тому скасували розслідування терактів на небезпечних об'єктах (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російська влада дозволила не проводити розслідування терактів на небезпечних об'єктах за тиждень до підриву Каховської ГЕС.

Про це сказано у відповідній ухвалі уряду РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

Документ підписав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін ще 31 травня. Нововведення набули чинності одразу після підписання.

Згідно з текстом постанови російського уряду, на території РФ, а також тимчасово окупованих територій України до 1 січня 2028 року "технічне розслідування аварій на небезпечних виробничих об'єктах та аварій гідротехнічних споруд, що сталися внаслідок воєнних дій, диверсій та терористичних актів, не проводиться".

При цьому в постанові містяться пункти про те, що до 1 березня 2024 року на об'єктах у так званих "ЛНР", "ДНР" та на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей не застосовуються положення законів "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів" та "Про безпеку гідротехнічних споруд".

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, вночі російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Внаслідок дій ворога близько 80 населених пунктів може затопити.

Також у Міністерстві оборони попередили про небезпеку переміщення мін, які встановили росіяни, оскільки їх зносить течія.

Більш детально про теракт окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУряд РФВійна Росії проти України