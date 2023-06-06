Підрив Каховської ГЕС: у РФ тиждень тому скасували розслідування терактів на небезпечних об'єктах

Російська влада дозволила не проводити розслідування терактів на небезпечних об'єктах за тиждень до підриву Каховської ГЕС.
Про це сказано у відповідній ухвалі уряду РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.
Документ підписав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін ще 31 травня. Нововведення набули чинності одразу після підписання.
Згідно з текстом постанови російського уряду, на території РФ, а також тимчасово окупованих територій України до 1 січня 2028 року "технічне розслідування аварій на небезпечних виробничих об'єктах та аварій гідротехнічних споруд, що сталися внаслідок воєнних дій, диверсій та терористичних актів, не проводиться".
При цьому в постанові містяться пункти про те, що до 1 березня 2024 року на об'єктах у так званих "ЛНР", "ДНР" та на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей не застосовуються положення законів "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів" та "Про безпеку гідротехнічних споруд".
Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, вночі російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Внаслідок дій ворога близько 80 населених пунктів може затопити.
Також у Міністерстві оборони попередили про небезпеку переміщення мін, які встановили росіяни, оскільки їх зносить течія.
Більш детально про теракт окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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