Підрив Каховської ГЕС: у РФ тиждень тому скасували розслідування терактів на небезпечних об'єктах

Російська влада дозволила не проводити розслідування терактів на небезпечних об'єктах за тиждень до підриву Каховської ГЕС.

Про це сказано у відповідній ухвалі уряду РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider .

Документ підписав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін ще 31 травня. Нововведення набули чинності одразу після підписання.

Згідно з текстом постанови російського уряду, на території РФ, а також тимчасово окупованих територій України до 1 січня 2028 року "технічне розслідування аварій на небезпечних виробничих об'єктах та аварій гідротехнічних споруд, що сталися внаслідок воєнних дій, диверсій та терористичних актів, не проводиться".

При цьому в постанові містяться пункти про те, що до 1 березня 2024 року на об'єктах у так званих "ЛНР", "ДНР" та на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей не застосовуються положення законів "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів" та "Про безпеку гідротехнічних споруд".

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, вночі російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Внаслідок дій ворога близько 80 населених пунктів може затопити.

Також у Міністерстві оборони попередили про небезпеку переміщення мін, які встановили росіяни, оскільки їх зносить течія.

Більш детально про теракт окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.