ua ru
Вт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Підрив Каховської ГЕС: у РФ тиждень тому скасували розслідування терактів на небезпечних об'єктах

Новость на русском →
Вівторок 06 червня 2023 15:34
Підрив Каховської ГЕС: у РФ тиждень тому скасували розслідування терактів на небезпечних об'єктах Фото: у РФ тиждень тому скасували розслідування терактів на небезпечних об'єктах (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російська влада дозволила не проводити розслідування терактів на небезпечних об'єктах за тиждень до підриву Каховської ГЕС.

Про це сказано у відповідній ухвалі уряду РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

Документ підписав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін ще 31 травня. Нововведення набули чинності одразу після підписання.

Згідно з текстом постанови російського уряду, на території РФ, а також тимчасово окупованих територій України до 1 січня 2028 року "технічне розслідування аварій на небезпечних виробничих об'єктах та аварій гідротехнічних споруд, що сталися внаслідок воєнних дій, диверсій та терористичних актів, не проводиться".

При цьому в постанові містяться пункти про те, що до 1 березня 2024 року на об'єктах у так званих "ЛНР", "ДНР" та на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей не застосовуються положення законів "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів" та "Про безпеку гідротехнічних споруд".

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, вночі російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Внаслідок дій ворога близько 80 населених пунктів може затопити.

Також у Міністерстві оборони попередили про небезпеку переміщення мін, які встановили росіяни, оскільки їх зносить течія.

Більш детально про теракт окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Уряд РФ Війна Росії проти України
NEWS
Стратегічний вузол. Де знаходиться Каховська ГЕС та чим загрожує її руйнування
Стратегічний вузол. Де знаходиться Каховська ГЕС та чим загрожує її руйнування
DAILY
Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет