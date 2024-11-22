Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: суд виніс вирок депутату

Суд виніс вирок депутату, який підірвав гранати під час засідання сесії сільради на Закарпатті. Його засуджено до довічного ув’язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Підрив гранат у сільраді

15 грудня 2023-го у селі Керецьки Хустського району засуджений під час засідання сільської ради здійснив теракт. Він кинув на підлогу гранати, які зрештою здетонували. Внаслідок вибуху:

постраждали більше 20 людей;

від множинних осколкових поранень загинули двоє депутатів сільради.

"Встановлено, що до цього депутат готувався заздалегідь. За кілька місяців напередодні придбав дві осколкові наступальні гранати РГД-5 та ручну осколкову оборонну гранату Ф-1, які зберігав за місцем свого проживання", - пише Офіс генпрокурора.

Під час досудового розслідування та судового розгляду засуджений перебував під вартою. в ДУ "Закарпатська УВП (№9)". Зокрема там знаходитиметься до набрання вироком законної сили.

Рішення суду

Депутата Керецьківської сільської ради визнано винним у вчинені терористичного акту й засуджено до довічного.

Фото: наслідки підриву гранат у сільраді на Закарпатті (t.me/pgo_gov_ua)