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На підприємстві у Броварах загинув працівник: що сталося

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Бровари, Субота 29 жовтня 2022 12:09
На підприємстві у Броварах загинув працівник: що сталося Ілюстративне фото: на підприємстві у Броварах загинув працівник (facebook.com/brovary.net.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Броварах на підприємстві, що займається металопереробкою, вибухнула одна з леварних установок. В результаті цього загинув працівник.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на мера Броварів Ігоря Сапожка.

"На жаль, сьогодні вранці стався трагічний випадок на одному з міських підприємств, яке займається металопереробкою. Під час виробничого процесу вибухнула одна з леварних установок. На жаль, є один загиблий працівник", - написав він.

Сапожко зазначив, що випадок не пов'язаний з військовими діями.

Наразі на території підприємства працюють співробітники ДСНС та правоохоронці.

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Херсонській області під час розмінування загинув керівник вибухотехніків обласної поліції.

Раніше у Харківській області на міні підірвався автомобіль піротехніків, одна людина загинула.

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