На підприємстві у Броварах загинув працівник: що сталося

Ілюстративне фото: на підприємстві у Броварах загинув працівник (facebook.com/brovary.net.ua)

У Броварах на підприємстві, що займається металопереробкою, вибухнула одна з леварних установок. В результаті цього загинув працівник.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на мера Броварів Ігоря Сапожка.

"На жаль, сьогодні вранці стався трагічний випадок на одному з міських підприємств, яке займається металопереробкою. Під час виробничого процесу вибухнула одна з леварних установок. На жаль, є один загиблий працівник", - написав він. Сапожко зазначив, що випадок не пов'язаний з військовими діями. Наразі на території підприємства працюють співробітники ДСНС та правоохоронці.