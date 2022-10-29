На підприємстві у Броварах загинув працівник: що сталося
У Броварах на підприємстві, що займається металопереробкою, вибухнула одна з леварних установок. В результаті цього загинув працівник.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на мера Броварів Ігоря Сапожка.
"На жаль, сьогодні вранці стався трагічний випадок на одному з міських підприємств, яке займається металопереробкою. Під час виробничого процесу вибухнула одна з леварних установок. На жаль, є один загиблий працівник", - написав він.
Сапожко зазначив, що випадок не пов'язаний з військовими діями.
Наразі на території підприємства працюють співробітники ДСНС та правоохоронці.
Як повідомлялося раніше, нещодавно у Херсонській області під час розмінування загинув керівник вибухотехніків обласної поліції.
Раніше у Харківській області на міні підірвався автомобіль піротехніків, одна людина загинула.
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