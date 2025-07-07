Підпільна лабораторія і 4 тонни вибухівки: поліція розкрила причини трагедії біля Житомира

Причиною вибухів, які стались 2 липня в селі Березина Житомирського району, стала нелегальна хімічна лабораторія. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще 83 - отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, були пошкоджені будівлі та транспортні засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції.

За даними слідства, влітку 2024 року 60-річний житель Сумщини разом з чотирма спільниками налагодив незаконне виготовлення сумішевої вибухової речовини та вибухових пристроїв, маючи на меті отримання прибутку.

Для цього підприємець організував придбання та облаштування під таке виробництво приміщень колишнього корівника, вагової та складу у селі Березина. Його бізнес-партнер, 31-річний киянин, забезпечив підключення приміщень до необхідних комунікацій та їх експлуатацію, налагодив постачання необхідних хімічних компонентів, функціонування виробництва та зберігання вибухових речовин.

Фото: наслідки вибуху біля Житомира (npu.gov.ua)

Їх спільник, 50-річний житель Сумщини, який має освіту хіміка, розробив рецептуру виготовлення вибухової речовини. Він же контролював виробничий процес та керував працівниками: 37-річним жителем Сумської області та 41-річним мешканцем Київщини. Обидва робітники постійно проживали на території підприємства та виготовляли вибухівку, приймали доставлені хімічні компоненти, виконували інші роботи.

Готова продукція зберігалась у непристосованих для цього приміщеннях, у порушення законодавства України, без жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів, у безпосередній близькості до житлових будинків населеного пункту.

Через порушення спільниками правил та норм при виготовленні і зберіганні вибухових речовин 2 липня близько 18:00 відбулося загоряння приміщень, що призвело до детонації та подальших вибухів потужністю понад чотири тонни в тротиловому еквіваленті.

Внаслідок цього загинули двоє місцевих жителів віком 16 та 26 років. Ще 83 людини отримати травми різного ступеня тяжкості. Через пошкодження будівель, транспортних засобів та забруднення атмосферного повітря сума збитків складає понад 46 мільйонів гривень.

7 липня слідчі слідчого управління за оперативного супроводу оперативників Управління карного розшуку ГУНП Житомирщини та співробітників УСБУ області повідомили всім п’ятьом чоловікам про підозри у вчиненні злочинів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 КК України):