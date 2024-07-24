Підпалив військове авто на замовлення ФСБ: правоохоронці затримали агента-рецедивіста

Правоохоронці затримали рецидивіста у Рівному. Чоловік на замовлення ФСБ підпалив службовий пікап ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ у Telegram.
"Служба безпеки та Національна поліція затримали ще одного поплічника ФСБ, який готував нову серію підпалів авто Сил оборони на заході України. Зловмисником виявився рецидивіст з Рівненської області", - зазначають у відомстві.
У СБУ інформують, що раніше фігурант відбував покарання за вчинення грабежів та крадіжок, через що потрапив у поле зору російської спецслужби.
ФСБ дистанційно залучила його до співпраці та в обмін на грошову винагороду поставила завдання на підпал автотехніки ЗСУ.
"Для виконання ворожого завдання фігурант вночі обходив територію обласного центру, де намагався виявити припарковані авто українських захисників", - повідомили правоохоронці.
Йому вдалося підпалити один зі службових пікапів ЗСУ, після чого правоохоронці "по гарячих слідах" затримали зловмисника.
Чоловік відзняв підпал на відео, щоб надіслати своєму російському куратору, з яким спілкувався в анонімному чаті в Telegram.
"Спецслужби РФ планували використати це відео для підготовки спеціальних інформаційних операцій (СІО) про нібито наявність антиукраїнського підпілля на заході нашої держави", - зазначають в СБУ.
Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами злочинних дій. Також у нього виявлено легкозаймисті суміші та банківську картку, на яку він сподівався отримати грошову "винагороду" від ФСБ.
"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому поплічнику про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань)", - йдеться у повідомленні відомства.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, напередодні СБУ затримала ще одну поплічницю ФСБ у Миколаївській області. Вона наводила на Очаків вогонь ворожих артсистем.
Також було затримано поплічницю РФ, яка підпалила авто спецпризначенця Нацгвардії. Крім того, вона готувала більш масштабну диверсію - підпал будівлі ТЦК.
Крім того, співробітники СБУ затримали подружжя агентів ФСБ, які готували ракетні удари по Харківський і Сумській областях.
Також СБУ затримала інформаторку РФ, яка "зливала" окупантам локації українських блокпостів поблизу Харкова.
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