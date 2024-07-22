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Підпалив релейну шафу "Укрзалізниці". Затриманому диверсанту загрожує довічне

Фото: СБУ затримала диверсанта, який підпалив релейну шафу "Укрзалізниці" (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Затримано диверсанта Російської Федерації, який підпалив у Києві релейну шафу "Укрзалізниці". Йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).

Що сталось

Затриманий готував серію підпалів на стратегічних об’єктах "Укрзалізниці" у Києві. Основними цілями ворога були  релейні шафи вздовж магістральних залізничних ліній на території столиці. 

Для вчинення злочинів ворог залучив місцевого жителя, який шукав швидкого заробітку. Для виконання завдання фігурант спочатку погодив "ціль", а потім вилив легкозаймисту суміш на технологічне обладнання "Укрзалізниці" та підпалив її. Зокрема відзняв загоряння, щоб "прозвітувати" перед ворогом. 

 

Фото: СБУ затримала диверсанта, який підпалив релейну шафу "Укрзалізниці" (t.me/SBUkr)

Диверсанта було затримано "по гарячих слідах". Згідно з наявними даними, злочинець планував ще декілька підпалів. 

Що загрожує 

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України - диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб. 

"Наразі диверсант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", - додає СБУ. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також нещодавно затримала інформаторку Росії, яка "зливала" ворогу локації українських блокпостів поблизу Харкова.

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Служба безпеки України