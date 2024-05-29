Підпалив електропідстанції у Одеській області. СБУ затримала диверсанта-іноземця

"Служба безпеки затримала ворожого диверсанта, який підпалював стратегічні енергооб’єкти в Одеській області. Ним виявився громадянин сусідньої європейської країни, який проживав в Україні та працював на ФСБ РФ", - йдеться у повідомленні.

Вилив п'ять каністр з бензином на обладнання

В середині квітня цього року він вилив 5 каністр з бензином на технологічне обладнання двох місцевих електропідстанцій, чим спровокував там пожежі.

"Тоді відбулось загоряння силових трансформаторів, які забезпечують електроживлення восьми населених пунктів регіону. У такий спосіб ворог намагався знеструмити сотні житлових будинків, лікарень, теплогенеруючих підприємств, гідроспоруд та об’єктів газопостачання", - розповіли в СБУ.

Що відомо про організатора?

За даними слідства, організатором диверсії є кримінальник із сусідньої країни Східної Європи. У злочинному світі він має статус "смотрящого" у двох прикордонних містах поблизу України.

Він був завербований ФСБ і навесні цього року отримав завдання щодо вчинення серії підпалів на Одещині. Для цього залучив свого спільника, який мав посвідку на проживання в Україні.

За наявними даними, після вчинення злочину виконавець сподівався приховано виїхати за кордон. Втім, СБУ встановила його місцезнаходження і затримала на місцевій автотрасі.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також планується повідомити про заочну підозру організатору диверсії та оголосити його у міжнародний розшук.

Удари РФ по Одеській області

Російські війська під час масованих ударів по Україні атакують і Одеську область. Наприклад, 19 березня окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок атаки було пошкоджено припортову інфраструктуру.

При цьому правоохоронці постійно затримують агентів РФ на Одещині. Нещодавно СБУ викрила агентну групу ФСБ Росії в Одеській області. Зокрема, фігуранти "зливали" координати об'єктів залізничної інфраструктури, удари по яких мали частково зупинити рух поїздів у регіоні.