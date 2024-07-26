Підозрюваному у вбивстві Фаріон проситимуть арешт без застави, - джерела

Додамо, що вчора РБК-Україна отримало в розпорядження фото імовірного стрільця. Сьогодні затриманого перевезуть із Дніпра до Льова, де йому й оберуть запобіжний захід.

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