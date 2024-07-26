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Підозрюваному у вбивстві Фаріон проситимуть арешт без застави, - джерела

Фото: Ірина Фаріон (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Суд у Львів обере запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Прокурори клопотатимуть про його арешт строком на два місяці без можливості внесення застави.

Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.

Зазначимо, що зараз прокурори готують затриманому повідомлення про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). 

Суд з обрання запобіжного заходу відбудеться вже сьогодні. 

Вбивство Фаріон

Нагадаємо, що у Львові 19 липня стріляли в мовознавицю Ірину Фаріон. Куля влучила жінці в скроню. Врятувати медикам її не вдалося, того ж вечора жінка загинула. Після чого правоохоронці кваліфікували злочин як умисне вбивство. Вчора стало відомо, що підозрюваного, якого напередодні фіксували камери спостережень, вдалося затримати. Це 18-річний уродженець Дніпра, де його і піймали силовики. Відомо, що під час підготовки злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. Крім того, слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець. 

Додамо, що вчора РБК-Україна отримало в розпорядження фото імовірного стрільця. Сьогодні затриманого перевезуть із Дніпра до Льова, де йому й оберуть запобіжний захід.

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Ірина ФаріонЛьвівСудПрокуратура