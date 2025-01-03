Підозрюваному у вбивстві Фаріон продовжили арешт

Вбивство Фаріон

19 липня 2024 року невідомий стріляв у колишню нардепку Ірину Фаріон. Пізніше вона померла в лікарні. Правоохоронці одразу зайнялись пошуками стрілка. Поліція одразу почала відпрацьовувати кілька версій, зокрема не виключався і "російський слід".

Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон вдалося затримати 25 липня. Ним виявився В'ячеслав Зінченко. Чоловік був затриманий у Дніпрі за місцем проживання і з того часу перебуває під вартою.

Нещодавно фігуранту у справі про вбивство Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку було змінено кваліфікацію злочину. Матеріали справи скеровано до суду. Наразі йому загрожує довічне ув'язнення.

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