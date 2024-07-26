Підозрюваному у вбивстві Фаріон обрали запобіжний захід

Підозрюваний перебуватиме під вартою у Львові. Зазначимо, що адвокат підозрюваного просив суд обрати йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, аргументуючи це недостатньою кількістю доказів, які свідчать про причетність до злочину. Однак суд задовольнив клопотання прокурора.

Після судового засідання, спілкуючись з журналістами, адвокат підозрюваного Ігор Сулима заявив, що буде подавати апеляцію на рішення суду. У відповідь на питання РБК-Україна адвокат пояснив, що вважає рішення суду необґрунтованим.

Вбивство Фаріон

Нагадаємо, 19 липня 2024 року липня у Львові вбили мовознавицю Ірину Фаріон. Це сталося в той момент, коли жінка чекала на таксі у дворі свого будинку. Зловмисник вистрілив у скроню 60-річній жінці. Її госпіталізували у тяжкому стані та провели операцію. Потерпіла була переведена до реанімації й перебувала в глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. Але медикам не вдалося її врятувати, через деякий час вони констатували її смерть. Фаріон поховали 22 липня на Личаківському кладовищі, а тисячі людей прийшли попрощатися з мовознавицею.

Слідство розслідує справу за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Розглядаються три основні версії: особиста неприязнь, громадсько-політична діяльність і "російський слід". Нацполіція оголосила в розшук хлопця, якого підозрюють у вбивстві Фаріон. З кадрів камер відеоспостереження видно, що він мав яскравий одяг та нетипову ходу.

При цьому паралельно мережею росЗМІ поширили повідомлення, що, мовляв, відповідальність за вбивство взяли на себе російські "націонал-соціалісти" з руху NS/WP. Вони оприлюднили відео нібито з моменту вбивства Фаріон. Поліція своєю чергою заявила, що перевірить ролик та вивчить, чи є він корисним для слідства.