Підозрюваному у вбивстві Фаріон продовжили запобіжний захід

Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченко продовжили арешт. Він залишиться під вартою до 24 квітня.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

Так, під час судового засідання прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу для В’ячеслава Зінченка на 60 діб без права внесення застави.

"Суд триває, запобіжний продовжили", - повідомив співрозмовник.

Пізніше стало відомо, що Зінченку продовжили арешт без права внесення застави до 24 квітня. І це при томму, що адвокат підсудного просив змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

Крім того, як пише suspilne.media, у залі суду досліджували докази у справі. Зокрема, розглянули відео з місця, де трапилося вбивство Ірини Фаріон. До того ж, наступне засідання відбудеться 10 березня.