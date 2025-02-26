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Підозрюваному у вбивстві Фаріон продовжили запобіжний захід

Україна, Середа 26 лютого 2025 18:30
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Підозрюваному у вбивстві Фаріон продовжили запобіжний захід Фото: В'ячеслав Зінченко (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченко продовжили арешт. Він залишиться під вартою до 24 квітня.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

Так, під час судового засідання прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу для В’ячеслава Зінченка на 60 діб без права внесення застави.

"Суд триває, запобіжний продовжили", - повідомив співрозмовник.

Пізніше стало відомо, що Зінченку продовжили арешт без права внесення застави до 24 квітня. І це при томму, що адвокат підсудного просив змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

Крім того, як пише suspilne.media, у залі суду досліджували докази у справі. Зокрема, розглянули відео з місця, де трапилося вбивство Ірини Фаріон. До того ж, наступне засідання відбудеться 10 березня.

Убивство Фаріон

19 липня 2024 року невідомий вистрілив у колишню нардепку Ірину Фаріон. Незабаром вона померла в лікарні. Поліція під час розслідування розглядала кілька версій, однією з яких був "російський слід".

Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримали 25 липня. Ним виявився В'ячеслав Зінченко. Його затримали в Дніпрі. На даний момент йому загрожує довічне ув'язнення. До цього арешт йому продовжували 3 січня, до 4 березня.

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Ірина Фаріон
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