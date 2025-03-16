Підозрюваному у вбивстві активіста Ганула обрали запобіжний захід

Підозрюваному у вбивстві активіста Дем'яна Ганула обрали запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України .

Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області повідомили фігуранту про підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення, та ч. 1 ст. 263 ККУ - в незаконному носінні, зберіганні, придбанні вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Так, 16 березня Київський районний суд міста Одеси обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Вбивство активіста Ганула

Нагадаємо, що вбивство активіста Дем'яна Ганула сталося вдень 14 березня у центрі Одеси. Зловмисник вистрелив у громадського діяча і з місця події втік.

Вжитими співробітниками Національної поліції України та СБУ заходами його затримали протягом п'яти годин. Ним виявився 46-річний військовослужбовець Сергій Шалаєв з Київської області, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини.

У Сухопутних військах ЗСУ вже відреагували на причетність військовослужбовця до вбивства Дем'яна Ганула.

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