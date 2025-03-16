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Підозрюваний у вбивстві Ганула визнав провину на суді, - джерела

Україна, Неділя 16 березня 2025 16:11
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Підозрюваний у вбивстві Ганула визнав провину на суді, - джерела Фото: підозрюваний у вбивстві Ганула визнав провину на суді (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

Підозрюваний у вбивстві активіста Демʼяна Ганула визнав провину на суді. Це відбулось під час засідання щодо обрання запобіжного заходу 16 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Співрозмовник видання повідомив, що підозрюваний Сергій Шалаєв під час судового засідання визнав свою вину у вбивстві Демʼяна Ганула.

Вбивство активіста Ганула

Нагадаємо, що вбивство активіста Дем'яна Ганула сталося вдень 14 березня у центрі Одеси. Зловмисник вистрелив у громадського діяча і з місця події втік.

Вжитими співробітниками Національної поліції України та СБУ заходами його затримали протягом п'яти годин. Підозрюваним виявився 46-річний військовослужбовець Сергій Шалаєв з Київської області, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини.

У Сухопутних військах ЗСУ вже відреагували на причетність військовослужбовця до вбивства Дем'яна Ганула.

Зауважимо, що раніше сьогодні підозрюваному у вбивстві активіста Ганула обрали запобіжний захід.

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